В офисе Зеленского заявили, что он принял предложение президента России о переговорах

Зеленский готов говорить с Москвой о мире и прекращении огня Фото: REUTERS

Лидер Украины Владимир Зеленский принял предложение президента России Владимира Путина провести переговоры, сообщил пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский готов говорить с Москвой о мире и прекращении огня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о возможности запуска переговорного процесса между Россией и Украиной стало известно 25 февраля, на второй день российской военной спецоперации по защите Донбасса. В качестве места встречи звучали Минск и Варшава. Тогда же из Киева прозвучала готовность к переговорам, в том числе и по нейтральному статусу страны. В одном из своих многочисленных видео Зеленский предложил главе российского государства «сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов направить российскую делегацию для переговоров с украинской стороной в Минск. Однако Киев сначала предложил в качестве места для таких переговоров Варшаву, а потом и вовсе пропал со связи.

Позже в МИД России сказали, что Киев предложил перенести обсуждение этого вопроса на субботу, 26 февраля.

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Что стоит за предложением Москвы провести встречу с людьми из Киева на знакомой площадке (подробности).