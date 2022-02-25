Зеленский: Погибли 137 украинских военных, 116 ранены

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам страны Фото: Кадр видео

В ночь на пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам страны, сообщив, что за последние сутки погибли 137 украинских военных, еще 316 получили ранения. Видео обращения он опубликовал в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них десять офицеров. Ранены 316», - заявил лидер Незалежной.

Зеленский также заверил украинцев в том, что не покинул Киев и «остается со своим народом», а сейчас находится в правительственном квартале украинской столицы «вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти».

По его словам, Украина «героически» защищается в одиночестве, а Запад только говорит о поддержке. Ранее он он призвал лидеров Евросоюза «встать плечо к плечу» с Незалежной, «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России: в частности, отключить от международной платежной системы SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии оружием и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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