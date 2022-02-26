Сдавшиеся украинские военнослужащие с острова Змеиный доставлены в Севастополь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что 82 сдавшихся украинских военнослужащих с острова Змеиный были доставлены в Севастополь.

"Спасательный буксир "Шахтер" Черноморского флота привез военнослужащих вооруженных сил Украины, добровольно сдавших оружие, в Севастополь", – сообщил представитель ведомства генерал-майор Михаил Ясников ТАСС.

Ясников уточнил, что для сложивших оружие был проработан безопасный коридор, по которому они смогли выйти из района боевых действий.

Ранее погранслужба Украины сообщила об утрате контроля над островом Змеиный. В Министерстве обороны России позднее рассказали, что в районе острова Змеиный (Одесская область) сдались 82 украинских военных.

Сообщалось, что с них берут подписку об отказе от участия в боях, и в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

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