Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

Эрдоган заявил, что пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправил приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Турецкую Республику. Предполагается, что на встрече глав государств будут обсуждаться возможности дипломатических путей решения ситуации вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы должны быть на стороне мира. Я пригласил Путина в Турцию. Дипломатические пути не должны закрываться», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре президента Турции с президентом Украины. Разговор состоялся в субботу 26 февраля. Сообщалось, что Эрдоган пообещал Зеленскому приложить усилия для того, чтобы военные действия на Украине были приостановлены. Подробности.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Минск в качестве площадки для российско-украинских переговоров и заявляет, что готов принять делегации переговорщиков немедленно.

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