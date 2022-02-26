Почетные члены Российского военно-исторического общества выступили с заявлением по ситуации на Украине

Почетные члены РВИО выступили с заявлением по ситуации на Украине

Почетные члены и актив Российского военно-исторического общества (РВИО) выступили с заявлением по ситуации на Украине, под которым подписались видные государственные и общественные деятели, известные ученые и представители СМИ, члены поискового движения и региональных отделений Общества.

Среди них – политолог и публицист Армен Гаспарян, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук, автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает», - подчеркнули в РВИО.

В заявлении говорится, что события на Украине начались не вчера, а как минимум восемь лет назад. Но уже «совсем скоро спецоперация по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича, наконец, закончится».

Члены Общества выразили сожаление по поводу того, что дипломатия в этом вопросе оказалась бессильна, «Запад продолжал взращивать ненависть, продолжал накачивать Украину оружием – потому что более столетия мечтал стравить наши братские народы между собой». Судя по заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, Западу нужен не мир на континенте, а «слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление Украиной».

«В наших душах нет ненависти и злобы к украинскому народу, и мы верим, что у подавляющего большинства украинцев – нет ненависти к русским. Потому что мы одной истории, одной культуры, одной крови, одной памяти! Не верим, что эта ненависть может стать основой сознания европейцев и американцев, определяющей отношение к России и многонациональному российскому народу», - говорится в заявлении РВИО.

Авторы документа выразили уверенность, что в итоге мы восстановим крепкие и неразрывные узы дружбы, которые всегда делали наши братские народы непобедимыми и бесстрашными.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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