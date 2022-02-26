В Дублине облили краской и сорвали герб с российского посольства

Представитель российской дипмиссии в Ирландии рассказал о нападении на машину дипломата и осквернении российского герба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дублине в пятницу 25 февраля сорвали герб с российского посольства. Накануне герб был облит краской. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипломатической миссии Никиту Исакина.

«Герб России на здании посольства в четверг облили краской, а в пятницу - сорвали герб. Само здание не повреждено», - сказал Исакин.

Также пресс-атташе рассказал, что накануне люди, протестующие против российской военной операции в Украине, заблокировали автомобиль советника-посланника дипмиссии и пытались накрыть лобовое стекло украинским флагом. Уточняется, что дипломат не пострадал.

Представитель дипмиссии отметил, что в манифестациях против российской спецоперации участвуют преимущественно представители украинской диаспоры в Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал альтернативой антироссийским санкциям третью мировую войну.

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