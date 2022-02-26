Минобороны: Украинские националисты избрали тактику террористов

Украинские военные пользуются наработками сирийских террористов. Фото: Shutterstock

- Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Такая бандитская тактика позволяла сирийским террористам обстреливать районы и скрываться. Часто такие атаки в Сирии совершались и против мирных граждан, чтобы потом обвинить в обстрелах сирийских военнослужащих.

Кто учит такой тактике всем давно известно. Конашенков рассказал, что 25 февраля в период атаки украинских катеров во время эвакуации 82 украинских военнослужащих (все сдали оружие) с острова Змеиный над Черным морем появились стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер". 16 катеров ВМС Украины, под прикрытием гражданских судов используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота России. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал, но у моряков возникло подозрение, что американские беспилотники с воздуха пытались помочь украинским катерам осуществлять эту атаку.

Представитель Минобороны обратил внимание, на то, как Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

- Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам. Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям, - отметил Конашенков.

В Минобороны обращают внимание, что разведка фиксирует размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах.

- Обращаемся к жителям Украины, - требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов. Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия, - заявил представитель Минобороны.

Он предложил пересмотреть видеокадры, которые публикуют жители Киева, Харькова и других городов.

- Повторим, - делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы, - говорит генерал-майор, и подчеркивает, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. В субботу войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск Донецкой Народной республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

В Минобороны отмечают, что в пятницу, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были на время приостановлены. Но,как только украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции.

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