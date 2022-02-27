Премьер Австралии сообщил о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО Фото: REUTERS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о намерении страны помогать Украине оружием через партнеров по Североатлантическому альянсу.

Как отметил глава австралийского правительства, страна уже оказывает Украине значительную поддержку, отправляя средства нелетальной помощи. «Но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнеров по НАТО, в частности, США и Соединенное Королевство. Мы будем работать через эти каналы», - приводит слова премьера газета Sydney Morning Herald

Моррисон также указал и на поддержку альянса Украине, подчеркнув, что Австралия тоже будет это делать, в том числе, финансировать поставки оружия.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен усилить помощь Киеву и поставить больше военной техники. Кроме того, французский генштаб сообщил о мобилизации более 9,5 тысячи военных в конце следующей недели. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах направить Украине вооружение.