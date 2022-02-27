Кремль: военная операция на Украине из-за проведения переговоров приостанавливаться не будет Фото: REUTERS

Москва не будет приостанавливать проведение военной операции на Украине на время переговоров с украинской стороной. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера», - заявил представитель Кремля.

Незадолго до этого Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной, указав на готовность начать переговоры в Гомеле, который, как он отметил, предложила украинская сторона. Представитель Кремля также сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Киевом возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента сообщила, что Киев отказался вести переговоры с Москвой, поэтому проведение военной операции возобновилось в субботу, 26 февраля.