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Политика27 февраля 2022 15:59

Столтенберг заявил, что НАТО не видит в России «неизбежную угрозу» своей безопасности

Генсек НАТО заявил, что Россия бросает вызов основополагающим ценностям НАТО
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Столтенберг заявил, что действия России стали "более агрессивными".

Столтенберг заявил, что действия России стали "более агрессивными".

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает действия России более агрессивными в последнее время. Об этом Столтенберг сказал в воскресенье 27 февраля. В то же время генсек НАТО отметил, что альянс не видит в России «неизбежную угрозу» своей безопасности. Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы не видим немедленную угрозу, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим основополагающим ценностям в вопросах безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам по НАТО», - заявил генеральный секретарь НАТО.

Ранее в Вашингтоне заверили, что США и НАТО не угрожают России, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В то же время посол ФРГ в Киеве заявила о коренном изменении политики Германии в отношении России. Подробности.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил о нелегитимности санкций и агрессивных высказываниях Запада в адрес РФ.