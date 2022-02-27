Столтенберг заявил, что НАТО не видит в России «неизбежную угрозу» своей безопасности

Столтенберг заявил, что действия России стали "более агрессивными". Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает действия России более агрессивными в последнее время. Об этом Столтенберг сказал в воскресенье 27 февраля. В то же время генсек НАТО отметил, что альянс не видит в России «неизбежную угрозу» своей безопасности. Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы не видим немедленную угрозу, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим основополагающим ценностям в вопросах безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам по НАТО», - заявил генеральный секретарь НАТО.

Ранее в Вашингтоне заверили, что США и НАТО не угрожают России, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В то же время посол ФРГ в Киеве заявила о коренном изменении политики Германии в отношении России. Подробности.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил о нелегитимности санкций и агрессивных высказываниях Запада в адрес РФ.