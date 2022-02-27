В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными двух населенных пунктов из систем залпового огня «Град»

В ЛНР заявили об обстреле двух населенных пунктов из "Градов" со стороны ВСУ. Фото: REUTERS

Два населенных пункта Луганской народной республики обстреляны из реактивных систем залпового огня «Град» вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК в воскресенье 27 февраля.

Речь идет о населенных пунктах Нижнее Лозовое и Логвиново. По ним вели обстрел из РСЗО «Град», по Нижнему Лозовому выпущено 80 снарядов, по Логвиново 40, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение представительства ЛНР в СЦКК. Уточняется, что с украинской стороны использовали минометы, гранатометы и артиллерийские орудия, всего же в воскресенье 27 февраля были зафиксированы обстрелы 12 населенных пунктов .

Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские националисты пытают захваченных российских военных. Подробности здесь на kp.ru.

Также Укроборонпром заявил об уничтожении в ходе боевых действий «Мрии» - самого большого в мире грузового самолета, который находился на ремонте на аэродроме под Киевом.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами здесь на kp.ru.