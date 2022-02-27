Переговоры России и Украины в Белоруссии еще не начались

Переговоры между Россией и Украиной еще не начались, Киев тянет время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры России и Украины, которые должны пройти в белорусском Гомеле, еще не начались. Член конституционной комиссии республики Белоруссия Юрий Вознесенский на Радио «Комсомольская правда» подтвердил, что они должны пройти на пограничном пункте пропуска – на нейтральной полосе.

- Но переговоры еще не начались. То ли украинская сторона тянет время, то ли обеспечивают необходимую безопасность участникам переговоров, - сказал он.

Юрий Вознесенский добавил, что белорусская сторона очень заинтересована в мире между нашими странами – между Россией, Украиной.

- Поэтому мы готовы идти на все условия украинской стороны, разумные условия по организации переговоров. И используем, и всему миру показываем, что используем этот шанс на мирное разрешение конфликта, - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, делегация из Москвы во главе с помощником президента Владимиром Мединским с раннего утра находится в Белоруссии и ждет, когда из Киева выдвинутся украинские переговорщики.

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что не верит в успех российско-украинских переговоров в Гомеле.