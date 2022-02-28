Володин назвал неприемлемой позицию "молчания" деятелей культуры из-за ситуации в ДНР и ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые на протяжении длительного времени молчали о происходящем в Донбассе, а сегодня даже не осуждают неонацистов на Украине. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

- Неприемлема позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая свои вооружение в центре жилых кварталов, - написал политик.

Также Володин добавил, что специальная миротворческая операция - "единственная возможность отстоять мир и остановить геноцид русского народа".

Ранее сообщалось, что Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР, направленные российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого Путин объявил о военной операции в Донбассе.

Володин позже высказывался, что признание независимости данных территорий, а также ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи призваны остановить бойню и гибель соотечественников, проживающих в республиках Донбасса.