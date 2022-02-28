В «Слуге народа» сообщили, что делегация Украины прилетит на польском вертолете на переговоры с РФ

В Киеве сообщили, что переговоры России и Украины начнутся в течение полутора часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель украинской партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что переговоры Украины и России начнутся в течении полутора часов. Украинская делегация летит в Белоруссию на польском вертолете.

- Они (делегация) сейчас еще летят на польском вертолете.... Никто не собрался ехать по прямой через Полесье, поэтому наша делегация поехала через Польшу... Я думаю, что в течение часа-полутора начнутся переговоры, — сказала она в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о полной готовности площадки для переговоров России и Украины. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз отметил, что переговоры начнутся, когда все делегации прибудут к месту встречи.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».