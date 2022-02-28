Глава МИД Германии заявила о готовности принять всех беженцев с Украины в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз готов принять всех беженцев с Украины, которые сейчас прибывают в страны сообщества.

«Мы готовы помочь на границах … Мы примем всех украинцев … Мы показали, что как европейцы мы намного сильнее, чем некоторые из нас ожидали» - заявила глава МИД ФРГ в понедельник, 28 февраля, в ходе пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.

Ранее в понедельник, 28 февраля, в Министерстве внутренних дел ФРГ заявили, что в Германию в последние дни приехало примерно 1 800 беженцев из зоны конфликта.

Как писал сайт kp.ru, Бербок также призвала Россию отказаться от «обостряющих» шагов, таких как решение российского президента Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, президент России выступил с обращением к россиянам, где заявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.