Лондон поддержал требование Украины исключить Россию из Интерпола

Великобритания намерена содействовать исключению России из Интерпола. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания намерена содействовать на международном уровне исключению России из Интерпола. Об этом заявила в понедельник 28 февраля министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Предложение исключить Россию из Интерпола внесла Украина. Об этом в социальных сетях сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — цитирует Известия выступление Прити Пател в парламенте Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что членство России в Совете Европы было приостановлено на фоне проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности здесь.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник 28 февраля провел совещание, основным вопросом на котором было противостояние западным санкциям.

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