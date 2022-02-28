Захарова: немецкие поставки вооружения на Украину ставят под сомнение процесс денацификации Германии

Мария Захарова заявила, что сомневается в денацификации Германии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Германии о поставках Украине боевых вооружений и разрешении для третьих стран передавать Киеву вооружения немецкого производства. Захарова отметила, что это решение правительства Германии, официально подтвержденное канцлером Шольцем, идет вразрез с ранее проводившейся Берлином сбалансированной политики в этом вопросе. Захарова назвала этот жест ФРГ «возмутительным».

«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат. На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения О.Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД заявила, что таким решением «ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть «горячей» войны».

Захарова предостерегла, что «в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров».

Мария Захарова напомнила реплики канцлера Шольца о «смехотворном» геноциде в Донбассе и заявила, что поставки оружия в Украину со стороны Германии ставят под сомнение денацификацию самой Германии.

«Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С.Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?», - сказала Захарова.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напомнил, что это он сохранил НАТО и обеспечил Украину противотанковым оружием. Подробности здесь.

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