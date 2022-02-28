США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата

США высылают 12 российских дипломатов. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Об этом сообщил в понедельник 28 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, российские дипломаты должны покинуть США до 7 марта, пишет ТАСС.

Василий Небензя назвал высылку российских дипломатов из постоянного предствительства при ООН проявлением неуважения со стороны США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Ранее Небензя заявил о развязывании информационной войны против России.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что западные страны в реальности не стремились на заседании Совета Безопасности Всемирной организации урегулировать ситуацию на Украине. Такое заявление он сделал по итогам заседания в СБ ООН. Подробности.

Ранее сообщалось, что ЕС включил в санкционные списки представителей российского бизнеса и элиты. Полный список здесь.