Представитель Украины в ЕС подтвердил регистрацию заявки на вступление страны в союз

На Украине подтвердили регистрацию заявки на вступление страны в союз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов подтвердил регистрацию заявки на вступление страны в ЕС.

- Передал заявку Украины на членство в ЕС, подписанную президентом (Владимиром) Зеленским, французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста... Заявку зарегистрировали. Процесс начался, — написал он в Twitter.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В сообщении Верховной Рады подписание документа названо «историческим моментом».

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила принятие Украины в Евросоюз в ближайшие месяцы. По ее словам, это невозможно сделать за несколько месяцев. Кроме того, глава МИД ФРГ призвала Москву отказаться от «обостряющих» шагов, таких как решение президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Напомним, накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят предложение по поводу использования Европейского фонда мира для финансирования поставок смертоносного оружия Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса наращивают поставки для Киева боеприпасов, систем ПВО и противотанкового оружия.