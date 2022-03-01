Google сообщил о блокировке в Европе каналов RT и Sputnik на YouTube Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная компания Google заявила, что блокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik.

"Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться", - говорится в сообщении европейского офиса Google в Twitter.

Сообщается, что решение принято "в связи с продолжающейся на Украине войной".

Ранее стало известно, что в Евросоюзе запретят вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском Союзе медийную машину Кремля - принадлежащие государству Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании", - рассказывала она.

До этого сообщалось, что 28 сентября 2022 года видеохостинг удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Кабмин Германии заявил, что немецкие власти не имеют к данному решению никакого отношения, и оно было принято самой платформой.