Лукашенко заявил, что переговоры РФ и Украины вселяют уверенность на скорое прекращение боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переговоры РФ и Украины вселяют уверенность на скорое прекращение боевых действий.

Главный итог переговоров России и Украины, прошедших 28 февраля 2022 года, – тот факт, что они состоялись, заявлял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Стороны смогли услышать друг друга. Мы нашли несколько важных пунктов, по которым важно достичь прогресса. Новая встреча состоится в ближайшие дни", - рассказывал он.

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что Россия и Украина нашли некоторые точки, по которым "можно прогнозировать общие позиции".

Ранее белорусский лидер сравнил с триллером организацию переговоров России и Украины в Гомельской области. Политик положительно оценил диалог, назвав представителей обеих сторон "молодцами"