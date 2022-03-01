Глава СП Украины призвал международные организации обнулить долги страны

Международным финансовым организациям следует пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины. Об этом в Facebook написал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международным финансовым организациям следует пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины. Об этом в Facebook написал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

По его словам, масштаб разрушения на Украине якобы "огромен". Вследствие этого страна может требовать от своих внешних кредиторов списания ее долгов.

Кроме этого, Пацкан напомнил, что на данный момент размер внешнего долга Украины составляет 1,6 трлн гривен или свыше 57 млрд долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершены. Главным итогом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны услышали друг друга, заявил по итогам глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.