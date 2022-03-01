Минобороны России опубликовало видео действий российского спецназа на Украине

Министерство обороны России опубликовало видео действий российского спецназа на Украине. На видео вертолеты ВС России облетают населенный пункт, бойцы спецназа высаживаются на местности.

Ранее в Минобороны сообщили, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций (ПСО) в Киеве.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».