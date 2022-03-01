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Политика1 марта 2022 14:23

Минобороны России опубликовало видео действий российского спецназа на Украине

На видео вертолеты ВС России облетают населенный пункт, бойцы спецназа высаживаются на местности
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Министерство обороны России опубликовало видео действий российского спецназа на Украине. На видео вертолеты ВС России облетают населенный пункт, бойцы спецназа высаживаются на местности.

Ранее в Минобороны сообщили, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций (ПСО) в Киеве.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».