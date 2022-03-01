Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним государств-союзников. Это решение было принято из-за недружественных действий западных государств в отношении России, документ опубликован на официальном портале Кремля.

В документе, в частности, отмечается, что со 2 марта 2022 года из России запрещается вывозить наличную валюту в сумме свыше 10 тысяч долларов.

Помимо этого, указом со 2 марта вводится особый порядок сделок резидентов РФ с иностранными лицами, «связанными с недружественными странами».

Ранее kp.ru писал, как принятые российским президентом контрсанкции должны спасти курс рубля.

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