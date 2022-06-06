Лавров: Чем дальнобойнее у Киева будут системы, тем дальше будем отодвигать нацистов от границ РФ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал поставки Украине РСЗО из западных стран, в том числе американских HIMARS, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 70 километров.

Чем дальнобойнее у Киева будут системы, тем дальше будем отодвигать нацистов от границ России, подчеркнул дипломат.

"Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ", - констатировал Лавров.

Напомним, прямую трансляцию брифинга главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова можно посмотреть на сайте kp.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ракетных систем залпового огня Киеву ничего кардинально не меняют. Глава государства напомнил, что и до поставок из США на вооружении Украины стояли системы "Град", "Смерч" и "Ураган", которые по характеристикам приблизительно идентичны тем, что Вашингтон решил направить киевскому режиму.

Напомним, Владимир Путин также подчеркнул, что поставка дальнобойных орудий Киеву не останется без реакции Вооруженных сил РФ. В частности, глава государства предупредил о возможности нанесения ударов "по тем объектам, по которым сейчас не наносим".