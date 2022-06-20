Тайна соуса: раскрыто, почему «Биг Мак» не могут вернуть в меню бывшего «Макдональдса»

Секрет "Биг Мака" раскрыт - это соус, сделанный по тайному рецепту! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», которая стала преемником «Макдональдса» на российском рынке, пока не может порадовать клиентов привычным «Биг Маком». Почему эта позиция исчезла из меню, стало известно kp.ru.

Оказалось, дело в секретной рецептуре особого соуса, который как раз и делает из булочки, начиненной котлетой и овощами, не просто сложный сандвич, а настоящий «Биг Мак». Соусы по спецзаказу «Макдональдса» делали заводы «Хайнц», их рецепт – коммерческая тайна. Для «Биг Мака» использовался соус с маринованными огурцами и луком. Ингредиенты технологам все примерно известны, а вот в каких пропорциях их смешивать — уже секрет фирмы.

Для любителей «Биг Тейсти», который тоже исчез из меню «Вкусно – и точка» из-за секретного соуса с запахом дыма, есть хорошая новость. Он скоро появится в меню, правда, называться будет по-другому – «Биг Спешл».

«Вели переговоры с поставщиками, чтобы сделали подобный соус. Удалось договориться. «Биг Тейсти» запустят до конца месяца в меню с новым названием», - рассказал собеседник kp.ru.

Сколько ждать тем, кто предпочитает «Биг Мак», пока неизвестно.

Тем временем владелец обновленного Макдоналдса заявил о планах увеличить количество ресторанов до тысячи.