Минобороны Тайваня заявило о вошедших в зону ПВО острова 29 китайских самолетах

Тайвань заявил о 29 самолетах армии Китая, вошедших в зону ПВО острова. Фото: REUTERS

29 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня во вторник 21 июня. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

В сообщении Минобороны Тайваня сказано, что для наблюдения за ситуацией направлен воздушный патруль. Также сообщается о приведении в состояние готовности зенитно-ракетных комплексов.

Ранее министр обороны Китая предупредил, что Пекин начнет войну в случае объявления независимости Тайваня.

В то же время президент США Джо Байден заявил о готовности США воевать на стороне Тайваня в случае «вторжения».

Китай выразил протест из-за слов Байдена о готовности США воевать за Тайвань.

Напомним, Тайвань с 1949 года управляется бежавшими с материкового Китая остатками правительства Чан Кайши и Гоминьдана, которые ранее проиграли коммунистам. В 1991 году было объявлено о прекращении войны с Китайской народной республикой.

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