На похоронах озвучили душераздирающие последние слова Пьера Нарцисса перед смертью

Последними словами Пьера Нарцисса стали «Я в больнице. Надо молиться» Фото: Алена МАРТЫНОВА

В четверг, 30 июня, в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы в Москве проходит церемония прощания с певцом, выпускником «Фабрики звёзд-2» Пьером Нарциссом.

Близкие, друзья и поклонники начали провожать артиста в последний путь около 11:30 по мск. В ходе церемонии выступающий озвучили душераздирающие последние слова Пьера Нарцисса перед смертью.

«Я в больнице. Надо молиться». Пьер Нарцисс искал Бога в последние дни своей жизни. И это его послание всем нам: «Ищите Бога!», - сказал выступающий.

Напомним, о смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Об этом сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева. Певец страдал астмой, подагрой, а умер во время экстренной операции, когда не выдержало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне осложнений подагры. Как писал сайт kp.ru, дочь артиста рассказала, что певцу проводили операции на почки.