Байден заявил, что Украина по американской инициативе получит оружие от более чем 50 стран

Байден рассказал, что 50 стран с подачи США пообещали Украине дополнительные поставки оружия. Фото: REUTERS

Более пятидесяти стран с подачи Соединенных Штатов пообещали поставить оружие Киеву. Об этом заявил в четверг 30 июня президент США Джо Байден. Американский лидер рассказал, сколько и каких вооружений получит Украина.

«По инициативе министра Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», - цитирует РИА Новости выступление Байдена по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Американский лидер сообщил, что Украине обещано более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов и около 140 тысяч противотанковых систем, продвинутые реактивные системы залпового огня, системы ПВО и другое вооружение.

Ранее Джо Байден «принял» в НАТО Швейцарию, перепутав ее со Швецией.

Тем временем американские наемники рассказали, что украинцы их бросили в бою, а русские отнеслись по-человечески.

Также сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем.