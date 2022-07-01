Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной Фото: Александр КОЦ

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сейчас ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной.

Он заверил, что будет сделано всё необходимое, чтобы все вернулись домой.

- Безусловно, нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведётся, - заявил политик.

Накануне Пушилин сообщал, что ДНР и Украина провели обмен пленными по формуле "144 на 144". Позже в Минобороны РФ заявили, что обмен пленными, который состоялся 29 июня, произошел по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Официальный представитель военного министерства также заявил, что здоровье, жизнь, освобождение российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, являются самой главной задачей. Он также добавил, что практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.