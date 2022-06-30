Им простреливали ноги, пилили пальцы - Вот почему надо было менять наших бойцов на пленных «азовцев»

Наши бойцы, которых выменяли на «азовцев», рассказали о том, что они пережили в плену. Фото: Кадр видео

Наши бойцы, которых выменяли на «азовцев», рассказали о том, что они пережили в плену.

Обмен пленных, среди которых оказались 43 нациста с «Азовстали», вызвал недопонимание в информационном пространстве. Сообщество непогрешимых «диванных экспертов» даже обвинило организаторов этого обмена во всех грехах. Люди же, воюющие на Донбассе восьмой год, как ни странно, придерживались совершенно противоположного мнения: «наших нужно вытаскивать любой ценой». На Донбассе хорошо знают, что в украинском плену, наших бойцов пытают. Еще восемь лет назад, во время первого обмена, осенью 2014 года, освобожденных ополченцев сразу же грузили в «Скорые». Многие не могли ходить, некоторым ополченцам руки и ноги сломали не во время боев, а в плену… За прошедшие годы ничего не изменилось. Все проходившие обмены пленными выглядели одинаково: наши парни, избитые, поломанные психически, с гноящимися ранами и кое-как перевязанные грязными бинтами, еле шли к своим через нейтральную полосу. Навстречу им шагали бодренькие «захистники» (защитники по-укр. - Ред.) и волочили за собой баулы с вещами… Но, физическим насилием, потомки бандеровцев никогда не ограничивались. На Донбассе хорошо известны случаи, как наши бойцы, выменянные из плена, спустя несколько месяцев кончали жизнь самоубийством, не выдержав психического слома…

Этот обмен не стал исключением. На видео бойцы рассказывают, как их в украинском плену били, пытали током, таскали по тюрьмам – от Полтавы до Николаева и Киева. Как рассказал военнослужащий Сергей Толстой, попавший в плен еще ранней весной, его пытали с помощью полевого телефонного аппарата, подключив провода к пальцам:

- В среднем, эта пытка длилась часа четыре. Били и просто так. И ногу мне прострелили. Пуля прошла через одно бедро и вошла во второе, так и не вышла, сидит там… Пальцы мне отпиливали, хорошо, срослись…

Слушаешь такие рассказы и сам задаешь себе вопрос с подвохом – нужно было вытаскивать из плена Сергея Толстого или все-таки, оставить его там, ради каких-то принципов? Чтобы молодого парня все-таки замучали до смерти? Мы как-то быстро позабыли главную причину спецоперации: «Своих не бросаем!». Хорошо, что у людей,принимающих решения, крепкая память…

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