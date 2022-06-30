Зачем Киеву отдали боевиков «Азова»

Спецкор "КП" Александр Коц об обмене пленными, состоявшемся на этой неделе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я как-то писал большой текст о том, почему нельзя убивать пленных. Какими бы сволочами они ни были. Там среди аргументов была необходимость накапливания обменного фонда, как количественного, так и качественного. Потому что какого-нибудь спеца Киев на обычного военного менять не будет. Да и, зачастую, для украинской стороны информационный эффект от того или иного события куда важнее, нежели человеческая сторона.

Известно, что среди тех героев, которых обменяли в том числе на азовцев, были наши летчики. Это люди, которые в плену подвергаются самым жестоким издевательствам. Об этом рассказывают наши бойцы, вызволенные ранее. И от их рассказов зубы от злости крошатся. Летчики в плену круглые сутки живут в аду. В любой момент ожидая конца.

Теперь они и еще 142 человека вернулись домой. На Украину вернулись нацисты, которых уже вряд ли поставишь в строй. Хорошо это? Плохо? Это данность. Военная дипломатия - это в том числе о принятии непопулярных решений.

Я знаю, к примеру, как думают люди, менявшие украинскую медичку Тайру. Тогда в Россию действительно вернулись в том числе три человека, не мажоры, которые очень важны нашим спецслужбам. А Тайра - нет, не важна. Ее «просветили» вдоль и поперек, она не представляла оперативный интерес. И вот они думают так: «Мы меняли, меняем и менять будем, невзирая на то, как это будет восприниматься обществом». Такими категориями мыслят.

И это, конечно, не очень здорово. Потому что людям надо объяснять, почему так происходит: сначала мы говорим, что ни один нацист не уйдет от возмездия, а потом от Киева узнаем, что все-таки уйдет. Пусть и на одной ноге. Как говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин, Украине мы отдали в основном тяжело раненых азовцев. А к своим родным вернулись 144 человека – военнослужащие армий России и ЛДНР. Которых бы не поменяли на обычных мобилизантов. Можно, к примеру, так было объяснить, не дожидаясь, пока Киев сыграет свою информационную игру.

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