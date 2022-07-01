Эрдоган пообещал вернуться к прежней позиции по членству Швеции и Финляндии в НАТО, если они затянут выполнение обязательств

Эрдоган допустил возвращени к прежней позиции по членству Швеции и Финляндии в НАТО Фото: REUTERS

Турция вернется к первоначальной позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны попытаются затянуть выполнение взятых на себя обязательств, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если они попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или будут лицемерить, мы вернемся к нашей первоначальной позиции по расширению НАТО», – сказал политик в ходе выступления в Анкаре.

Напомним, президент Турции заявлял, что процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не будет двигаться без одобрения турецкого парламента, призвав «не суетиться» в данном вопросе.

Анкара долгое время выступала против вступления Стокгольма и Швеции в НАТО, выдвинув несколько условий. В минувшую среду, 29 июня, Анкара согласилась на прием Швеции и Финляндии в альянс. Как писал сайт kp.ru, в тот же день блок сделал официальное предложение по вступлению.