Акула могла напасть на туристку в Хургаде из-за недавно утонувшего стада овец

Сотрудница египетского отеля назвала несколько причин, из-за которых акула могла напасть на туристку в Хургаде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Акулу, напавшую на женщину в египетском курортном городе Хургада, могли привлечь 16 тысяч утонувших овец или еда со шведского стола. Такие предположения высказала сотрудница одного из отелей Хургады в субботу 2 июня в беседе с 5-tv.ru.

Сотрудница отеля рассказала, что 12 июня в море затонуло судно, которое везло из Судана в Саудовскую Аравию 16 тысяч овец. Кроме того, к туристке акулу могло привлечь большое количество плавающей возле женщины рыбы. По словам сотрудницы, многие туристы приносят на пляж еду со шведского стола, чтобы кормить морских рыб, несмотря на неоднократные просьбы персонала не делать этого.

Напомним, акула напала на туристку, которая купалась в море на курорте Хургада в Египте и откусила женщине руку и ногу. Туристка скончалась в больнице.

После нападения акулы на человека в Хургаде запретили купаться в Красном море.

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