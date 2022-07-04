Нападение акул на туристок в Хургаде могли спровоцировать работающие в период их размножения винты лодок

Акулы, растерзавшие туристок в Хургаде, могли в период размножения испугаться шума лодочных винтов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападения акул на туристов в Хургаде могли спровоцировать работающие винты лодок в лагуне недалеко от курортного города. Такую версию выдвинул египетские дайвер Мухаммед Самир, который специализируется на погружениях с акулами.

По словам Самира, в сезон размножения акул, который сейчас заканчивается в Египте, хищники выходят на мелководье. В то же время их пугает шум работающих лодочных винтов.

«Загнанное и блокированное в лагуне животное начинает проявлять агрессию и бросаться буквально на всех», - рассказал дайвер ТАСС, отметив, что выезд в залив, в котором произошло нападение акул, заставлен туристическими лодками, яхтами и катерами.

Также Самир предположил, что на туристок напала тигровая акула.

В то же время российские дайверы выдвинули версию, что затонувшие из-за жадности бизнесменов овцы могли стать причиной нападения акул в Хургаде.

Напомним, 1 июля в Хургаде акула откусила женщине руку и ногу, пострадавшая умерла в больнице. Погибшая женщина была туристкой из Австрии. После инцидента в Хургаде запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку на три дня.

Позже министерство окружающей среды Египта сообщило о гибели еще одной женщины от нападения акулы.