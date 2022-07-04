Олаф Шольц заявил, что никто не знает сроков окончания российской спецоперации на Украине. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может в настоящий момент не может с уверенностью прогнозировать сроки окончания российской спецоперации на Украине. Об этом Шольц сказал в интервью американскому телеканалу CBS в воскресенье 3 июля.

«Никто на самом деле не знает», - цитирует ТАСС ответ Шольца на вопрос, в какой срок в условиях санкций Россия истощит ресурсы и прекратит спецоперацию. При этом канцлер подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами, что позволяет ей продолжать спецоперацию в течение долгого времени, а Запад способен поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение с Россией, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине будет стоить Киеву территориальных уступок, а глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал решения конфликта на Украине «на поле боя».

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