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Политика4 июля 2022 3:17

Шольц заявил, что никто не знает сроков окончания российской спецоперации на Украине

Канцлер Германии отметил, что Россия обладает значительными ресурсами для проведения спецоперации
Мария ПАВЛОВА
Олаф Шольц заявил, что никто не знает сроков окончания российской спецоперации на Украине.

Олаф Шольц заявил, что никто не знает сроков окончания российской спецоперации на Украине.

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может в настоящий момент не может с уверенностью прогнозировать сроки окончания российской спецоперации на Украине. Об этом Шольц сказал в интервью американскому телеканалу CBS в воскресенье 3 июля.

«Никто на самом деле не знает», - цитирует ТАСС ответ Шольца на вопрос, в какой срок в условиях санкций Россия истощит ресурсы и прекратит спецоперацию. При этом канцлер подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами, что позволяет ей продолжать спецоперацию в течение долгого времени, а Запад способен поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение с Россией, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине будет стоить Киеву территориальных уступок, а глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал решения конфликта на Украине «на поле боя».

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.