Сенатор Джабаров допустил введение санкций против компании Maxar, чей спутник снимал Белгород накануне украинского удара

Сенатор Джабаров допустил введение санкций в отношении компании, чей спутник снимал Белгород накануне украинского удара. На фото: разрушенный дом в Белгороде. Фото: Telegram губернатора Белгородской области Гладкова.

Россия имеет право ввести санкции в отношении американской компании Maxar, спутник которой, предположительно, снимал Белгород незадолго до украинского удара по городу. Об этом заявил в воскресенье 3 июля первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор уточнил, что необходимо доказать использование спутника Maxar для съемок Белгорода.

«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», - цитирует Джабарова РИА Новости.

Напомним, в ночь на 3 июля со стороны Украины были нанесены удары по Белгороду. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе разрушено 11 многоквартирных домов, 39 частных коттеджей. Под завалами и от осколков украинских ракет погибли четверо мирных граждан. Трое из них оказались беженцами из Харьковской области. Пострадали четыре человека, в том числе - 10-летний мальчик.

Рассказ очевидца событий в Белгороде читайте здесь на kp.ru.

В память о погибших при украинском обстреле 3 июля жители города устроили импровизированный мемориал.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.