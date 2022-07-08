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В мире8 июля 2022 0:35

Осужденный за убийство афроамериканца Флойда бывший полицейский получил еще один срок

Бывшего полицейского Шовина осудили за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда
Мария ПАВЛОВА
Бывший полицейский, который непреднамеренно убил темнокожего Джорджа Флойда, получил еще один срок.

Бывший полицейский, который непреднамеренно убил темнокожего Джорджа Флойда, получил еще один срок.

Фото: REUTERS

Экс-полицейский Дерек Шовин, который был осужден за непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда, в четверг 7 июля приговорен еще к 245 месяцам заключения за нарушение гражданских прав Флойда. Решение вынес суд штата Миннесота. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что Шовин нарушил гражданские права задержанного, применив удушающий прием несмотря на то, что тот не оказывал сопротивления и был уже в наручниках. Также Шовин не оказал Флойду медицинскую помощь.

Напомним, ранее бывший полицейский Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, был приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

По решению суда сроки наказания суммироваться не будут, Шовин будет отбывать наказание по обоим приговорам одновременно.

О том, как наркоман, грабитель и уголовник Джордж Флойд превратился в Америке в знамя протеста, читайте здесь на kp.ru.

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