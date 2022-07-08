Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире8 июля 2022 7:01

Армия Китая провела учения у границ Тайваня

Представитель НОАК сообщил, что армия Китая провела учения у границ Тайваня
Виктор БАЖЕНОВ
Армия КНР провела учения у границ Тайваня

Армия КНР провела учения у границ Тайваня

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщил, что армия КНР провела учения у границ Тайваня.

- Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, — сообщил он в социальных сетях.

Ши И рассказал, что Соединенные Штаты Америки принимают шаги по поддержке сепаратистов, выступающих за «независимость» Тайваня, а это усугубляет напряженность в регионе.

В конце июня оборонное ведомство Тайваня сообщило, что 29 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова. В сообщении Минобороны Тайваня сказано, что для наблюдения за ситуацией был направлен воздушный патруль. Также сообщалось о приведении в состояние готовности зенитно-ракетных комплексов.

До этого министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре предупредил, что Пекин готов начать военные действия в случае объявления независимости Тайванем.

В мае американский лидер Джозеф Байден заявил, что США готовы воевать на стороне Тайваня в случае «вторжения» в эту страну. По его словам, Соединенные Штаты «намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Позже МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена.