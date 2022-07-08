Полиция Японии нашла взрывчатку в доме убийцы Синдзо Абэ Фото: REUTERS

Правоохранительные органы обнаружили возможные взрывчатые вещества в доме напавшего на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Полиция просит граждан отойти на безопасное расстояние от дома задержанного.

Как передает телеканал NHK, правоохранители, среди которых были специалисты в специальных защитных костюмах, прибыли к дому, где проживал напавший на экс-премьера 41-летний Тэцуя Ямагами, около пяти часов вечера по местному времени (11.00 мск).

Напомним, нападение на Синдзо Абэ произошло в 05.30 по мск в пятницу, 7 июля. Бывший премьер получил огнестрельные ранения в ходе предвыборного выступления. Как заявил задержанный за покушение бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии, он совершил нападение, потому что был недоволен деятельностью политика.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают покушение на Синдзо Абэ, а также глубоко опечалены заявлением о его смерти.