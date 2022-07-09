Стрелявший в экс-премьера Японии Абэ рассказал о причинах своего поступка

Убийца бывшего премьер-министра Японии заявил, что из-за Абэ его семья разорилась. Фото: REUTERS

Мужчина, задержанный за нападение за экс-премьера Японии Синдзо Абэ, рассказал о причинах своего поступка, сообщает телеканал NHK.

Речь идет о 41-летнем жителе префектуры Нара Тэцуя Ямагами. Мужчина заявил, что бывший премьер-министр принадлежал к некоей группе лиц, из-за которой семья Ямагами разорилась.

«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», - приводит телеканал выдержку из данных Ямагами на допросе в полиции показаний.

Напомним, неизвестный напал на Абэ в пятницу 8 июля в 11.30 (05.30 по московскому времени),когда он выступал в городе Нара. Раненого Синдзо Абэ госпитализировали, он умер не приходя в сознание. Синдзо Абэ было 67 лет.

Задержанный за нападение на Абэ бывший военнослужащий морских Сил самообороны страны Тэцуя Ямагами заявил, что стрелял в политика, потому что недоволен его деятельностью.