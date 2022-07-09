Посольство России в Канаде назвало хамством и мракобесием санкции против Патриарха Кирилла

Российское посольство в Канаде назвало мракобесием введение Оттавой санкций против Патриарха Кирилла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва даст адекватный ответ на новые антироссийские санкции Канады. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Оттаве, которое было опубликовано в пятницу 8 июля.

Напомним, в новый санкционный список Канады попали несколько российских журналистов и Патриарх Кирилл.

«Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее. Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», - цитирует сообщение российского дипломатического ведомства ТАСС.

Введение санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в посольстве назвали «беспрецедентным» и «кощунственным» актом.

«Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», - сказано в заявлении.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список и внесла в него Патриарха Кирилла.

Тем временем Канада приняла решение, как передать «Газпрому» отремонтированную турбину «Северного потока» в обход собственных санкций.