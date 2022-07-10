Помощник главы ЛНР Сорока допустила возможность трибуналов по преступлениям украинских войск

Помощник лидера ЛНР Сорока допустила проведение трибуналов по преступлениям ВСУ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На освобожденных территориях в Донбассе могут пройти трибуналы по преступлениям украинских войск. Такую возможность допустила помощник главы ЛНР Леонида Пасечника Анна Сорока, говоря о расследовании пожара в интернате для престарелых и инвалидов в городе Кременная в Донбассе.

Напомним, более 50 пожилых людей и инвалидов, являвшихся подопечными дома-интерната города Кременная в ЛНР, погибли при пожаре, который возник в марте в результате стрельбы ВСУ. По информации МВД республики, украинские националисты решили использовать людей как живой щит. Они заняли здание, разместив на третьем этаже огневую точку, а ниже находились подопечные интерната, которые не могли самостоятельно передвигаться.

«Я думаю, что один из таких трибуналов будет проходить на территории города Рубежное и в Кременной. Именно этот факт будет рассматриваться с особым вниманием», - цитирует Сороку РИА Новости.

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