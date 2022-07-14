КНДР намерена развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР на основе принципов независимости и дружбы Фото: Александр КОЦ

КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы, рассказывает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", - говорится в материале.

Напомним, власти Корейской народно-демократической республики признали Донецкую народную республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По мнению главы ДНР, решение КНДР станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики, а сотрудничество между республиками увеличит географию торговли для предприятий.

В Госдуме уже высказались о решении Северной Кореи признать независимость Донецкой Народной Республики. Парламентарий Журова отметила, что таким образом власти КНДР продемонстрировали свое несогласие с миром во главе США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет реагировать на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР "очень жестко на всех уровнях".