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В мире18 июля 2022 15:26

Китай потребовал от США отменить сделку по продаже оружия Тайваню на 108 миллионов долларов

Пекин хочет, что Вашингтон разоврвал все военные связи с Тайбэем
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Китай потребовал от США отменить сделку по продаже оружия Тайваню на 108 миллионов долларов

Китай потребовал от США отменить сделку по продаже оружия Тайваню на 108 миллионов долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство национальной обороны Китая потребовало от Соединенных Штатов отменить сделку с Тайванем по продаже вооружения на 108 миллионов долларов.

«Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между США и Тайванем», – сказано в заявлении официального представителя Минобороны Китая Тань Кэфэя в социальной сети WeChat.

Как писал сайт kp.ru, ранее Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за слов американского лидера Джозефа Байдена о готовности Вашингтона воевать на стороне Тайваня в случае вторжения.

Напомним, в начале июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщил, что армия КНР провела учения у границ Тайваня.