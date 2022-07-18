Китай потребовал от США отменить сделку по продаже оружия Тайваню на 108 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство национальной обороны Китая потребовало от Соединенных Штатов отменить сделку с Тайванем по продаже вооружения на 108 миллионов долларов.

«Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между США и Тайванем», – сказано в заявлении официального представителя Минобороны Китая Тань Кэфэя в социальной сети WeChat.

Как писал сайт kp.ru, ранее Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за слов американского лидера Джозефа Байдена о готовности Вашингтона воевать на стороне Тайваня в случае вторжения.

Напомним, в начале июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщил, что армия КНР провела учения у границ Тайваня.