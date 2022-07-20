Путин назвал ошибкой ставку Европы на нетрадиционные источники энергии

Путин назвал ошибкой ставку Европы на альтернативную энергетику. Фото: REUTERS

Европейские страны совершили ошибку, сделав ставку на нетрадиционную энергетику. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник 19 июля на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи России, Ирана и Турции в Тегеране.

Путин отверг обвинения в адрес России в европейском энергетическом кризисе и указал на ненадежность альтернативных источников энергии.

«Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», - резюмировал Путин.

Также президент России Владимир Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки и назвал подобные идеи западных стран «завиральными».

Тем временем в Италии рассказали о главном заблуждении Запада относительно российской экономики, отметив, что она намного сильнее, чем ранее представляли западные страны.

Ранее в Минфине США заявили о желании ограничить прибыль России с продажи нефти. Власти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.