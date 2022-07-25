Штаб ДНР сообщил о начале зачистки Углегорской ТЭС союзными войсками

Союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС Фото: Дмитрий СТЕШИН

Силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) при поддержке российских войск начали зачистку Углегорской теплоэлектростанции. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в понедельник, 25 июля 2022 года.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Напомним, 19 июля сообщалось, что военные ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили уже 254 населенных пункта, в том числе, Старомайское.

В тот же день военнослужащий артподразделения Народной милиции ЛНР рассказал, что ВСУ с трудом сдерживают наступление на Соледарском направлении в Донбассе, поскольку союзные силы России, ДНР и ЛНР наступают одновременно с нескольких направлений.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинская армия использует ракетные системы залпового огня (РСЗО) для дистанционного минирования харьковского направления. Целые "плантации" противопехотных мин ПФМ-1 ("лепестков") разбросаны всего в пяти километрах от границы с Россией – в районе населенного пункта Избицкое.