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Политика26 июля 2022 6:21

Власти ДНР заявили, что территорию республики освободят от украинских войск до конца августа

Соответствующее заявление сделал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Даниил Безсонов. Фото: mininfodnr.ru

Даниил Безсонов. Фото: mininfodnr.ru

Территорию Донецкой народной республики (ДНР) освободят от вооруженных формирований Украины до конца августа. Соответствующее мнение выразил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире канала "Соловьев Live".

"Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - уточнил Безсонов.

Как писал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР) 3 июля 2022 года.

Напомним, по данным на 25 июля группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Кроме того, началась зачистка территории Углегорской теплоэлектростанции.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с участниками конкурса "Большая перемена" сообщил, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.