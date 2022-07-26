Власти ДНР заявили, что территорию республики освободят от украинских войск до конца августа

Даниил Безсонов. Фото: mininfodnr.ru

Территорию Донецкой народной республики (ДНР) освободят от вооруженных формирований Украины до конца августа. Соответствующее мнение выразил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире канала "Соловьев Live".

"Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - уточнил Безсонов.

Как писал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР) 3 июля 2022 года.

Напомним, по данным на 25 июля группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Кроме того, началась зачистка территории Углегорской теплоэлектростанции.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с участниками конкурса "Большая перемена" сообщил, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.