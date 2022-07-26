В правительстве Финляндии предложили ужесточить политику выдачи виз россиянам Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия должна ужесточить политику выдачи виз гражданам России, считает исполняющий обязанности премьер-министра, министр по делам семьи и базовых услуг страны Аки Линден.

«Политика должна быть ужесточена. На это есть свои причины. Министерство иностранных дел готово рассмотреть этот вопрос», – приводит его слова телерадиокорпорация Финляндии YLE.

Как сообщил Линден, на этой неделе никаких решений принято не будет, поскольку весь кабинет министров, кроме него, находится в отпуске. Он также отметил, что ранее считалось, что простые граждане не должны быть наказаны из-за действий России на Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует резко негативно в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам. По словам Пескова, в Кремле надеются, что на подобные шаги в Финляндии не пойдут.

Как ранее писал сайт kp.ru, все ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз гражданам России.