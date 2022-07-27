Хави про Усмана Дембеле: "Он может изменить игру, с ноября его не узнаю"

Усман Дембеле хорошо играет в "Барселоне" при Хави. Фото: REUTERS

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Хави дал оценку игре французского нападающего команды Усмана Дембеле. Он дважды забил в ворота "Ювентуса" в товарищеской игре и поединок, который прошел в США, завершился вничью 2:2, сообщает "КП-Спорт".

- Он другой, Усман — особенный игрок. Это даёт нам многое в игре, особенно когда надо поменять игру. Мало у кого есть подобные игроки. Конечно, ему стоит быть более стабильным и забивать больше голов. Но с этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен им и также считаю его очень преданным футболу, - заявил главный тренер каталонцев.

Отметим, что в поединке "Барселона" - "Ювентус" забивали только два игрока. У "Барсы" это был Дембеле, а у туринцев - Мойзе Кин.

Напомним, ранее, "КП-Спорт" писал о том, что Варела приостановил контракт с "Динамо", напарник Миранчука по "Аталанте" попался на допинге, а "Матч ТВ" объявил, какие поединки 3 тура РПЛ покажет бесплатно, а "Реал" сыграл вничью с "Америкой".